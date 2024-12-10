حبس سيدة من الدقهلية بحوزتها مواد مخدرة بمطار القاهرة الجوي 

حوادث
متهمة
متهمة

قررت جهات التحقيق بالنيابة العامة، حبس سيدة بحوزتها مواد مخدرة بمطار القاهرة الجوي، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات. 
كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية، بقطاع أمن المنافذ بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط سيدة مقيمه بمحافظة الدقهلية، أثناء إنهاء إجراءات سفرها على متن إحدى الرحلات الجوية بمطار القاهرة الجوى، وبحوزتها كمية لمخدر الحشيش مخبأة داخل لحوم مجمدة، وبمواجهتها إعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
وتم اتخاذ الاجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق

حوادث الفجر إدارة العامة لمكافحة المخدرات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الرحلات الجوية النيابة العامة النيابة التحقيق القاهرة الجوي
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