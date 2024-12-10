تأييد حبس المتهم بدهس لاعبي فريق نادي دراجات 6 أكتوبر

قررت المحكمة المختصة اليوم الثلاثاء، تأييد حبس المتهم بدهس 7 من لاعبي دراجات نادي 6 أكتوبر، حبسه 3 سنوات.

جدير بالذكر، قضت محكمة جنح الشيخ زايد، بمعاقبة سائق سيارة دهس 7 لاعبين من فريق الدراجات بنادي 6 أكتوبر بالسجن 3 سنوات، وإلزامه أداء مبلغ 1000 جنيه تعزيض مدني مؤقت لكل لاعب.

قال المحامي “نعمان السيسي”، دفاع ضحايا حادث سباق دراجات أكتوبر، إن المتهم اعترف بأنه دهس المجني عليهم وفر هربا، مؤكدًا أن المتهم اغلق باب التصالح مع أهلية الضحاياـ بعدما تركهم غارفين في دمائهم وفي حالة حرجة، وهذا الأمر صعب القضية اتجاهه".

وذكر دفاع ضحايا الحادث، أنه قدم حافظة مستندات ودافع بتوافر أركان الخطأ والضرر وعلاقة السببية بحق المتهم، كما قدم فيديوهات وصور توضح حجم الضرر الواقع علي الضحايا من تهشيم الأدوات الرياضية.

وتابع السيسي: "بأنه لا يوجد خطأ من قبل المحني عليهم أن خرجوا للتمرين على الطريق الصحراوي متخذين يسار الطريق منعطف لهم، بل المتهم اعترف أنه خبطهم من الخلف ".

وأكد دفاع المجني عليهم، أن حالة الـ 7 مصابيين حرجة جدا وإصابه بعضهم بعاهة مستديمة، منهم من استئصال الطحال وتهشم في العظام، مشيرًا إلي أن أعمارهم تتراوح بين 15 لـ 21 سنة".



أحالت النيابة العامة بالشيخ زايد باشراف المستشار عمرو غراب المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر الكلية التحقيق سائق سيارة نصف نقل متهم بدهس 7 لاعبين من فريق نادي 6 أكتوبر للدراجات على الطريق الصحراوي إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح.



وكشف التقرير الطبي أن الإصابات الخطرة تنوعت بين كسور بالعمود الفقري لـ 2 من اللاعبين وكدمات بالرئة والمخ وكسر بالضلوع ونزيف بالبطن وكسور بالترقوة وكسور بالرسغ والذراع، كما أصيب أحدهم باسترواح هوائي بالصدر إضافة إلى كدمات وجروح متفرقة، وتم إيداع اللاعبين الأربعة غرفة العناية المركزة تحت الملاحظة الطبية.



استجوبت النيابة المدير الرياضي لنادي 6 أكتوبر حول اعتياد اللاعبين المصابين التمرين في موقع الحادث على الطريق الصحراوي، وكيفية تأمينهم أثناء التمرين، وأيضًا ما إذا كان هناك أماكن معينة مخصصة لهم للتمرين بدراجاتهم

حيث أشار رئيس النادي، في تصريحات له، إلى أن اللاعبين يتمرنون في ذلك المكان دائما أو على طريق العين السخنة حسب مكان ناديهم.



أصيب 8 من لاعبي فريق دراجات، صدمتهم سيارة أثناء مران الفريق بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بمنطقة أكتوبر

وكشفت التحقيقات،أن اللاعبين هم فريق دراجات نادي 6 أكتوبر، حيث خرجوا للتدريب بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي وصدمتهم سيارة نقل كانت تسير بسرعة كبيرة.

اصطدام سيارة بعدد من لاعبي 6 أكتوبر

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث مصادمة ووجود مصابين بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، وبالانتقال والفحص، تبين اصطدام سيارة بعدد من لاعبي نادي 6 أكتوبر للدراجات أثناء تمرينهم المخصص على الطريق السريع.

وأصيب عز الدين حمدي ومرام محمود بالإضافة إلى 6 آخرين، تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، وجار عمل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

