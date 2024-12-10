مبابي يتحدث عن ميسي ويصفه بوصف غريب.. طالع التفاصيل

الفجر الرياضي
مبابي
مبابي

تحدث كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا وريال مدريد الحالي، وباريس سان جيرمان السابق، عن ثنائيته مع ليو ميسي.

انتقل كيليان مبابي من باريس سان جيرمان الفرنسي بعد نهاية عقده إلى ريال مدريد في صيف 2024، لكنه لم ينسجم مع الفريق حتى الآن مما تعرض إلى هجوم حاد.

سجل كيليان مبابي إحدى عشرة هدف مع ريال مدريد منذ انضمامه بين دوري أبطال أوروبا، والدوري الإسباني لكنه أضاع ثلاث ضربات جزاء.

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مبابي يتحدث عن ميسي

قال مبابي عن اللعب مع ليو ميسي في باريس سان جيرمان: "ميسي يفعل كل شيء بشكل جيد. يمكنك أن تتعلم كل شيء من رجل مثل هذا ".

"كنت أذهب إليه وأسأله: كيف تفعل هذا؟ كيف تفعل ذلك؟".

يستعد ريال مدريد لمواجهة فريق أتلانتا في الجولة السادسة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة على قنوات بي ان سبورت الناقل الحصري بمنطقة افريقيا والشرق الأوسط.

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مبابي يتحدث عن ميسي ويصفه بوصف غريب.. طالع التفاصيل