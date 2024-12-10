تعليم قنا: تكريم المتميزين في مسابقات توجيه عام المكتبات

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جانب من التكريم
جانب من التكريم

 


كرم هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا  مجموعة من اخصائيي المكتبات المتميزين  والطلاب الحاصلين على مراكز متقدمة في مسابقات فرسان القراءة تحت شعار (اقرأ بالمصري ) ومسابقة الثقافية والقراءة الحرة والفاروق عمر قصة قصيرة ومسابقتي الاخصائي المثالي والمكتبة النموذجية، اقيم التكريم بمكتبة معسكر قنا الدائم بحضور سومية عبد الفتاح مدير عام الشئون التنفيذية وناجح عبد الحميد موجه عام المكتبات ومحمد فاروق مدير الانشطة وأعضاء التوجيه والطلاب الفائزين وبعض من أسرهم.

 حيث كرم الصابر مدرسة النصر الاعدادية بنات التابعة لإدارة قوص التعليمية لحصولها على درع المركز الثاني على مستوى الوزارة في مسابقة المكتبات النموذجية، وحسني محمد عمر بمدرسة ناصر الابتدائية التابعة لإدارة دشنا التعليمية لحصوله على الاخصائي المثالي  و مصطفى نصر احمد التلميذ بمدرسة حسان بن ثابت الابتدائية التابعة لإدارة قنا التعليمية لحصوله على مركز وزاري في مسابقة الثقافية والقراءة الحرة ونخبة من الفائزين الذين منحوا شهادات تكريم ومكافآت مالية رمزية من التوجيه.  
 
اشار الصابر إلى ضرورة  تحفيز الطلاب وتشجيعهم نحو المشاركة في مسابقات المديرية وتأهيل المشاركين الفائزين للمنافسة الوزارية وتنمية آفاق البحث والاستقصاء والتركيز في نفوس الطلاب، وتبني توجيه عام المكتبات التوعية بالمنافسات الاقليمية كتحدي القراءة العربي والمبدع الصغير ودعم المشاركة بها لبناء جيل مثقف قادر على مجابهة الحروب الثقافية التي تواجه المجتمع.

إدارة قوص التعليمية أخصائي الاعدادي الإبتدائية الاخ البح الاخصائى المثالى الابتدائي التنف التعلي التربية والتعليم الترك التربية والتعلي التعليم الاقليمية الإعدادية الاقليمي التركيز التربي الطلاب الفائزين الشئون التنفيذية الشئون القراءة الحرة القراءة العربي المبدع الصغير المكتبات النموذجية المركز الثاني النموذجية تحدي القراءة العربي تحفيز الطلاب تحدي القراءة تربية والتعليم شهادات تكريم زارة التربية والتعليم

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