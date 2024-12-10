بعثة الأهلي تغادر إلى قطر استعدادًا لخوض مباراة كأس التحدي

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة  محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مطار القاهرة منذ قليل متوجهة إلى قطر ‏استعدادًا لخوض مباراة كأس التحدي المقرر لها يوم 14 ديسمبر الجاري ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال.

بعثة الأهلي تغادر إلى قطر استعدادًا لخوض مباراة كأس التحدي

ويترقب الأهلي مباراة بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي في ديربي الأمريكتين لمواجهة الفائز منهما على كأس التحدي المؤهل إلى نهائي بطولة كأس القارات للأندية أمام ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا.

وأدى الفريق مرانه في القاهرة صباح اليوم، حيث خاض اللاعبون فقرات بدنية خفيفة تحت قيادة أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى تنفيذ الجوانب الخططية وتدريبات الكرة، ثم أجرى الجهاز الفني تقسيمة كرة قوية شهدت حماسًا كبيرًا من الجميع.

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ضمت قائمة الأهلي المسافرة إلى قطر كلا من:

محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، وخالد عبد الفتاح وعمر كمال ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا، وأكرم توفيق ووسام أبو علي وبيرسي تاو، ورضا سليم ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف داري وعمرو السولية ويحيى عطية الله ومحمد مجدي أفشة، وكريم وليد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير وطاهر محمد طاهر وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله.

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