تحدث محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، عن عدم إقامة انتخابات رابطة الأندية للموسم الجديد خلال الفترة الماضية.

محمد أبو الوفا: تأجيل انتخابات رابطة الأندية أحد إخفاقات اتحاد الكرة

وقال أبو الوفا في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: ملف رابطة الأندية كان لا بد من إقامة الانتخابات، والفترة الماضية كانت عصيبة على الكل، ومجلس إدارة الاتحاد هو صاحب القرار والأب الشرعي للعبة.

وتابع عضو اتحاد الكرة السابق: اتحاد الكرة هو من يدير الدوري طول عمره وبقوة اللائحة تم إلزام الاتحاد بإنشاء الروابط لكل الدرجات ولم يتم تنفيذ غير رابطة الدوري الممتاز فقط.

واختتم محمد أبو الوفا: اللائحة تخص الجمعية العمومية، وليس من حق الاتحاد أن يعدلها كما يريد، والتأجيل في انتخابات الرابطة هو إخفاق من إخفاقات مجلسنا لكن الأحداث كانت متلاحقة وسريعة.