محمد أبو الوفا: تأجيل انتخابات رابطة الأندية أحد إخفاقات اتحاد الكرة
تحدث محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، عن عدم إقامة انتخابات رابطة الأندية للموسم الجديد خلال الفترة الماضية.
محمد أبو الوفا: تأجيل انتخابات رابطة الأندية أحد إخفاقات اتحاد الكرة
وقال أبو الوفا في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: ملف رابطة الأندية كان لا بد من إقامة الانتخابات، والفترة الماضية كانت عصيبة على الكل، ومجلس إدارة الاتحاد هو صاحب القرار والأب الشرعي للعبة.
وتابع عضو اتحاد الكرة السابق: اتحاد الكرة هو من يدير الدوري طول عمره وبقوة اللائحة تم إلزام الاتحاد بإنشاء الروابط لكل الدرجات ولم يتم تنفيذ غير رابطة الدوري الممتاز فقط.
واختتم محمد أبو الوفا: اللائحة تخص الجمعية العمومية، وليس من حق الاتحاد أن يعدلها كما يريد، والتأجيل في انتخابات الرابطة هو إخفاق من إخفاقات مجلسنا لكن الأحداث كانت متلاحقة وسريعة.