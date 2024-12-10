جامعة القاهرة تطلق قافلة تنموية شاملة لمدينة الحوامدية في إطار مبادرة "بداية"

تلقى الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا حول نتائج أعمال القافلة التنموية الشاملة التي أطلقتها الجامعة إلى مدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، بالتعاون والتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومحافظة الجيزة، ومؤسسة حياة كريمة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وبنك الكساء المصري.



وأوضح التقرير، نجاح القافلة في تحقيق أهدافها، حيث توافد عليها مئات المواطنين للاستفادة من الخدمات المتنوعة التي قدمتها، حيث استفاد من خدماتها أكثر من 1400 مواطن، منهم 800 شخص استفادوا من الخدمات الطبية التي قدمتها القافلة وتم علاجهم وصرف الادوية لهم بالمجان، في تخصصات الرمد، والباطنة، والعظام، والأطفال، والجلدية، والأنف والأذن والحنجرة، والأسنان، والمسالك البولية، والعلاج الطبيعي، إلى جانب تحويل بعض الحالات لمستشفيات جامعة القاهرة لإستكمال العلاج.

وأشار التقرير، إلى استفادة ما يقرب من 650 مواطنًا من الخدمات التوعوية التي قدمتها القافلة في مجالات مكافحة الإدمان والتعاطي والتي استفاد منها 150 مواطنًا، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الزراعية والبيطرية لنحو 35 مزارعا، وتقديم خدمات الإرشاد الأسري والنفسي لنحو 12 سيدة من سيدات المدينة، كما تم عقد ندوة في مجال الانثروبولوجيا الاجتماعية حول الاستخدام الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي، وخطورة الزواج المبكر واستفاد منها اكثر من ١٦٠ فتاة من فتيات المدينة، بالإضافة إلي تنمية مهارات الحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة في إطار مبادرة صنايعية مصر للكثير من أبناء الحوامدية والقرى المجاورة.

كما أشار التقرير إلي، تنفيذ القافلة عدة ورش عمل للأمومة والطفولة استفاد منها مايقرب من 70 طفلا، إلى جانب عقد ورش عمل صغيرة لتبسيط العلوم لصغار السن وتعزيز انماط الاستهلاك الصديقة للبيئة واستفاد منها أكثر من ٨٥ طفلا ما بين إناث وذكور، كما استفاد نحو 150 مواطنًا من الخدمات التوعوية التي قدمتها كليتا طب الأسنان والتمريض.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، حرص الجامعة علي تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية (بداية) بتقديم خدمات متنوعة لتحسين ميتوى معيشة المواطنين، مستهدفة كل الفئات العمرية، مشيرًا إلى مواصلة الجامعة جهودها للمشاركة الفعالة، ودعم كافة المبادرات الرئاسية، والمساهمة في دعم القرى والمناطق الأكثر احتياجًا من خلال تقديم خدمات صحية ومجتمعية لتخفيف العبء عن المواطنين انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية لجامعة القاهرة.

ومن جابنها، أشارت الدكتورة غاة عبد الباري القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى إطلاق الجامعة القوافل التنموية الشاملة لتقديم الخدمات الصحية والمجتمعية لآلاف من الأهالي والاهتمام بهم على الوجه الأكمل، مؤكدًة أن الجامعة ليست مؤسسة من أجل التعليم والبحث العلمي فقط بل يمتد دورها لخدمة المجتمع والبيئة المحيطة.

جدير بالذكر، أن القافلة التنموية الشاملة لمدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة ضمت نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس من الكوادر المتميزة في التخصصات المختلفة من كليات الطب، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والصيدلة، والتمريض، والطب البيطري، والزراعة، والعلوم، والآثار، والدراسات العليا للتربية، والدراسات الأفريقية العليا، والتربية للطفولة المبكرة، ومركز الدعم النفسي وإعادة بناء الذات، ومركز خدمات ذوي الإعاقة، والإدارة المركزية للشئون الطبية.