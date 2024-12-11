"شباب ضد الفساد".. دورات تدريبية لمكافحة الفساد والحوكمة بجامعة حلوان

أخبار مصر
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

نظم مركز التطوير الوظيفي CDC مجموعة من الدورات التدريبية "مكافحة الفساد والحوكمة" للطلاب وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، تحت شعار" شباب ضد الفساد "، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة ورئيس لجنة مكافحة الفساد، وإشراف الدكتورة حنان كمال مدير مركز التطوير الوظيفي CDC ومقرر لجنة مكافحة الفساد بالجامعة ومنسق مبادرة GRACE، وانطلقت بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد.

ومن جانبه أشار الدكتور السيد قنديل أن جامعة حلوان حرصت على تنظيم هذه الدورات التدريبية، التي تهدف إلى توعية وتثقيف الطلاب حول خطورة الفساد وآثاره السلبية، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة الشفافية والمسائلة، وبناء الوعي بأهمية مكافحة الفساد واكتساب المعرفة، وبناء أجيال قادرة على قيادة التغيير، والمساهمة بفاعلية في بناء وطننا الغالي مصر على أسس من النزاهة والعدل.

كما أوضحت الدكتورة حنان كمال أن الدورة التدريبية ارتكزت على المواد التعليمية المقدمة من مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة UNODC، ومن ضمن الفعاليات التثقيفية للجنه مكافحة الفساد في الجامعة وتفعيل مبادرة GRACE، بالتعاون مع مركز تطوير الوظيفي، وهي خاصة بمكافحة الفساد وخطورته وسبل الوقاية منه والحوكمة لنشر الوعي والتثقيف بين الطلاب، وتبدأ مجموعة وحزمة من الدورات في مختلف كليات الجامعة (بكلية التجارة وإدارة الأعمال والتربية والتربية الفنية، وكلية علوم الرياضة بنين، كليه الخدمه الاجتماعيه، وأسره من أجل مصر، بالإضافة إلى الدورات المنعقدة بمركز التطوير الوظيفي).

والجدير بالذكر أنه قد تم استلام اعمال الطلاب المشاركة في مسابقة الفن يحارب الفساد باللجنة بالتعاون مع الادارة العامة لرعاية الشباب، تمهيدًا لاعلان الجوائز والاعمال الفائزة وتكريم الطلاب الفائزين في المسابقة خلال هذا الفصل الدراسي.

ويذكر أنه تم تنظيم العديد من الدورات التدريبية خلال شهري يوليو وأغسطس في الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية والمقدمة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة UNODC  بمشاركة وفد كبير من طلاب جامعة حلوان 

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