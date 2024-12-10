رئيس جامعة حلوان يشهد الحفل الختامي للمرحلة الأولى لمبادرة "تمكين" بالأقصر

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جانب من اللقاء
جانب من اللقاء


تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، شهد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، فعاليات الحفل الختامي للمرحلة الأولى لمبادرة "تمكين" التي أقيمت بمعبد حتشبسوت بالدير البحري في محافظة الأقصر.

حضر الحفل عدد من كبار المسؤولين، منهم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، ومحمد جبران وزير العمل، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

وأكد الدكتور السيد قنديل على الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية لدعم وتمكين ذوي الهمم، مشيرًا إلى أن الرؤية الرئاسية تؤكد على أهمية دمج هذه الفئة في المجتمع وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية لها. حيث حرصت الدولة على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الهمم من خلال سلسلة من التشريعات والمبادرات التي تضمن لهم المساواة وتكافؤ الفرص في التعليم والعمل والمشاركة المجتمعية".

وأوضح الدكتور قنديل اهتمام جامعة حلوان بدعم الطلاب ذوي الهمم، مشددًا على أهمية تمكينهم ودمجهم في المجتمع وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية لهم، حيث شاركت جامعة حلوان في هذه المبادرة بهدف تقديم خدمات نوعية للطلاب ذوي الهمم، وزيادة مشاركتهم في الأنشطة الجامعية والمجتمعية، وتأهيل وتدريب الكوادر من الطلاب ذوي الهمم، وتعزيز قدراتهم على المشاركة في عملية البناء المجتمعي.

وحضر الحفل نخبة من رؤساء الجامعات وممثلي وزارة التعليم العالي ومديري مراكز خدمة ورعاية الطلاب ذوي الإعاقة.

وتضمنت الفعالية برنامجًا فنيًا متنوعًا، شمل عروضًا موسيقية وغنائية قدمها طلاب من ذوي الهمم، بالإضافة إلى فقرات استعراضية لفرقة رضا للفنون الشعبية، وعرض فيلم تسجيلي يسلط الضوء على جهود وزارة التعليم العالي في خدمة الطلاب ذوي الهمم.

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