بقيادة صلاح.. تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة جيرونا في دوري أبطال أوروبا

الفجر الرياضي
ليفربول
ليفربول

أعلن آرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة جيرونا في المباراة التي ستقام مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "مونتيليفي"، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2024-2025.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة ليفربول وجيرونا في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة جيرونا في دوري الأبطال كالتالي:

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: كورتيس جونز، ريان جرافينبيرش، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: داروين نونيز،  لويس دياز، محمد صلاح.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد جيرونا في دوري أبطال أوروبا

يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول ضد جيرونا مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 2HD، بتعليق المعلق العماني خليل البلوشي.

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