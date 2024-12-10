مسئولو "الإسكان" يتابعون مشروعات المرافق والطرق لتعظيم الاستفادة من الأراضي بمدينة الشروق

قام المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق ومتابعة صيانة المحطات والشبكات، بزيارة لمتابعة مشروعات المرافق الجاري تنفيذها والطرق بمدينة الشروق، يرافقه المهندس أحمد علي، والمهندس أحمد عمران، مساعدا نائب رئيس الهيئة، والمهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز، وذلك تنفيذًا لتكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها.



وفي مستهل الزيارة استعرض مسئولو الإسكان المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، تلا ذلك جولة تفقدية شملت المرور على أحدث مشروع لنقل المرافق، والذى يهدف إلى تعظيم الاستفادة من قطع الأراضى الاستثمارية والخدمية وإتاحتها للمستثمرين.



وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه تم البدء فى تنفيذ مشروع نقل خطى الطرد قطر 1000مم (G.R.P) والناقل لمياه الصرف الصحى والمار داخل المنطقة الترفيهية وبجوار سور القطار الكهربائى (L.R.T)، مضيفًا أنه جارٍ أعمال الحفر وتوريد مواسير الخط من "الخرسانة المسلحة سابقة الإجهاد" وذلك بطول 1750 مترا.



كما شهدت الجولة، المرور على أعمال تمهيد الطرق بمنطقة السلام المضافة للمدينة وذلك للقطاع الجاري العمل فيه والمطل على الطريق الدائري الأوسطي.



واستكمل مسئولو الإسكان، الجولة بالمرور على المحور الغربى لمتابعة أعمال الصيانة ورفع كفاءة طبقة الأسفلت، وذلك للأجزاء التالفة والجارى حاليًا رصفها وتنفيذ طبقة جديدة، وكذا المراجعة للأعمال الجاري تنفيذها بكامل المحور الشرقى الجديد.

ووجه المهندس أمين غنيم، بمواصلة انتظام الأعمال، وضرورة تأمين المواقع الجارى العمل بها، والدفع بالمعدات والأدوات اللازمة والانتهاء من المشروعات على الوجه الأمثل، دون تأثر أي من المرافق والطرق.