جمال سليمان: أرشح نفسي لرئاسة الجمهورية إذا أراد السوريون

الفجر الفني
جمال سليمان
جمال سليمان

 

تحدث النجم السوري جمال سليمان عن رغبته في الترشح لرئاسة الجمهورية السورية، وذلك خلال لقائه في برنامج صباح العربية اليوم. 

 

 

 

وقال:" إذا لم يكون هنا أحد مناسب لرئاسة البلاد وعودة الأمن والاستقرار، سوف أترشح لرئاسة البلاد، إذا رغب السوريون على ذلك، النظام زرع فينا إنه ممنوع تقول أنا بدي أكون وزير أو رئيس وزراء أو رئيس جمهورية، انت بتكون إذا إحنا أشرنا بذلك، ولكن هذا حقنا كسوريين».

 

 

 

وفي سياق آخر تصدر اسم جمال سليمان تريند محركات البحث منذ أيام، بعد إعلان عودته لسوريا بعد سقوط نظام الأسد وحرص على مناداة السوريين للعودة للبلاد وتعميرها.

 

 

 

 

آخر أعمال جمال سليمان: 

 

ومن جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان جمال سليمان مسلسل " عملة نادرة" الذي حقق نجاحًا ساحقًا في السباق الرمضاني الماضي 2023.

 

 

أبطال مسلسل عملة نادرة: 

 

وشارك في بطولة مسلسل عملة نادرة الفنانة نيللي كريم والفنان القدير جمال سليمان والفنان أحمد عيد والفنان القدير كمال أبو راية والفنانة ندى موسى والفنانة مريم الخشت والفنان محمد فهيم والفنان هشام عاشور والفنانة إيمي سلام والفنانة القديرة فريدة سيف النصر والفنان رمزي العدل والفنان أحمد فهيم وعدد آخر من الفنانين والفنانات. 

 

 

 

وتدور المنافسة في نجع عبد الجبار بين عائلتين تسعى كل منهما إلى السيطرة على السلطة والثروة. تشتعل الصراعات بينهما. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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