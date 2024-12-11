مصرع شخص وإصابة 6 آخرين إثر انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

محافظات
بوابة الفجر

توفي شخص فيما أصيب 6 آخر إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين والمتوفي الي المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي قبل مدخل مدينة المنيا.

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة شخص وإصابة 6 آخرين تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج. 

تم نقل المصابين إلى مستشفى صدر المنيا لتلقي العلاج اللازم وايداع المتوفي داخل ثلاثة حفظ الموتي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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