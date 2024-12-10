بيراميدز يفتقد ثنائي الفريق في مواجهة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

تأكد بشكل رسمي غياب الثنائي محمد رضا بوبو وبلاتي توريه، عن صفوف فريق نادي بيراميدز في مواجهة الترجي التونسي في إطار مباريات دوري أبطال إفريقيا.

ويحل نادي بيراميدز ضيفا على نظيره نادي الترجي في التاسعة من مساء السبت على استاد رادس الأولمبي في العاصمة تونس، في ثالث جولات دور المجموعات من دوري الأبطال.

وخضع الثنائي لفحوصات طبية وأشعة في أحد المراكز الطبية في تونس، وجاءت النتيجة إصابة رضا بوبو بمزق في العضلة الأمامية، فيما يعاني بلاتي توريه من إصابة بمزق في الخلفية، وبالتالي غيابهما عن اللقاء بشكل رسمي.