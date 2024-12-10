بعد انتقادات محمد رمضان.. أمير عيد يوجه رسالة لـ كزبرة

وجه الفنان أمير عيد، رسالة دعم للفنان أحمد بحر الشهير بـ “كزبرة”، بعد تصريحاته بأنه يعاني نفسيًا بسبب الانتقادات اللاذعة والسخرية والتقليل منه، وذلك بعد تصريحات الفنان محمد رمضان عنه.

وعبر الفنان أحمد بحر عن استيائه من الانتقادات التي يتعرض لها، والتي امتدت إلى السخرية من اسمه الفني "كزبرة"، وأوضح كزبرة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" من خلال خاصية الستوري معلقًا: "ليه كل ما أنجح في ناس بتحاول تطلع صورتي وحشة، ويشوفوا ازاي يطلعوا فيا عيب".



و تابع: "بينتسب لي كلام أو يتقال مني بحاجات قديمة وأحيانًا بتوصل للتريقة على إسمي".



و أضاف: "ناس كتير نجحت تعاملوا بنرجسية عشان يعرفوا يتعاملوا مع الواقع.. وأنا مش عايز أوصل لده".



وأكد كزبرة أنه يرحب بالنقد البناء الذي يهدف إلى تطوير فنه، لكنه يرفض تمامًا السخرية التي تخرج عن حدود اللياقة، وأضاف أنه يركز حاليًا على تقديم أعمال جديدة لجمهوره، مؤكدًا أنه يسعى دائمًا لتطوير أدائه وتقديم محتوى مختلف.