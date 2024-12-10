جامعة الأمير محمد بن فهد تطلق برنامج الدكتوراه في إدارة الأعمال

السعودية
بوابة الفجر

 

أعلنت جامعة الأمير محمد بن فهد اليوم، عن إطلاق برنامج الدكتوراه في إدارة الأعمال، وذلك بعد اعتماده رسميًا من وزارة التعليم.
وأوضح رئيس الجامعة الدكتور عيسى الأنصاري، بأنَّ إطلاق هذه التخصصات الجديدة يأتي تتويجًا لجهود الجامعة وبرامجها النوعيّة وتحفيزًا للبحث العلميّ في شتّى المجالات العلميّة والدراسيّة والبحثيّة بالجامعة.
وأكّد أن هذا البرنامج يمثل خطوة إستراتيجية نحو تعزيز مسيرة الجامعة في تأهيل القادة ودعم الأبحاث التي تخدم رؤية المملكة 2030، مضيفًا أن الجامعة تدرس حاليًا العديد من البرامج الأكاديمية الجديدة التي تنوي إطلاقها خلال الفترة القادمة التي تشكل إضافة جديدة في مضمار البحث العلمي

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