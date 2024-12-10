جامعة أسوان تشارك في حفل ختام مبادرة دعم وتمكين ذوي الهمم

شاركت جامعة أسوان في حفل ختام النسخة الأولى من مبادرة وزارة التعليم العالي لدعم وتمكين طلاب الجامعات المصرية من ذوي الهمم، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان. أقيم الحفل في مدينة الأقصر بحضور عدد من الوزراء وكبار الشخصيات، الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والدكتور محمد جبران وزير العمل، بالإضافة إلى المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت رئيس جامعة أسوان على اهتمام القيادة السياسية بالشباب وخاصة ذوي الهمم، وأن المبادرة تهدف إلى التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،

وتتضمن المبادرة عدة أنشطة لدعم الطلاب ذوي الإعاقة، مثل توفير المواد التعليمية المناسبة لهم، وتدريبهم على استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، بالإضافة إلى تنفيذ سبل الإتاحة داخل الحرم الجامعي، وتقديم الدعم النفسي لضمان دمجهم في المجتمع الجامعي.



وأشار الدكتور لؤي سعد الدين نصرت إلى أهمية تعزيز مشاركتهم في الأنشطة الطلابية المختلفة، مثل الثقافية والرياضية والعلمية والفنية.



وأضاف الدكتور لؤي سعد الدين نصرت إنه شارك في الحفل مدير مركز ذوي الإعاقة بالجامعة وعدد من الاداريين من رعاية الشباب

وطلاب جامعة أسوان من ذوي الهمم،الذين تفاعلوا مع باقي الطلاب من الجامعات المصرية، مما أضاف أجواء من الإيجابية والدعم المتبادل، وتأتي مشاركة جامعة أسوان في حفل ختام النسخة الأولى من ذوي الإعاقة بالأقصر تُعتبر خطوة هامة في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يبرز التزام الدولة بتعزيز حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف المجالات،وهذا يعكس اهتمام الجامعة بتوفير فرص متساوية لجميع الطلاب وتشجيعهم على التميز في مختلف الأنشطة

وهذا الحدث يعكس دور جامعة أسوان في تقديم الدعم الكامل لطلابها من ذوي الإعاقة، ويعد بمثابة منصة لإظهار قدراتهم وطاقاتهم في ظل بيئة تعليمية دامجة.