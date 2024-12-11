محافظ الجيزة يترأس لقاءً لتقييم الكوادر البشرية المؤهلة لتولى الوظائف التنفيذية

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المهندس عادل النجار
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن المحافظة تسعى دائما لاختيار أفضل العناصر لشغل الوظائف القيادية ممن لديهم القدرة على تطوير معدلات العمل تطبيقا لقواعد ومبادئ الكفاءة والشفافية.

وأشار المهندس عادل النجار إلى حرص المحافظة على الدفع بالكوادر والقيادات القادرة على إنجاز المهام المطلوبة في أسرع وقت وبكفاءة وجودة عالية. 

تصريحات المحافظ جاءت خلال ترأسه لقاءا لتقييم الكوادر البشرية المؤهلة لتولي الوظائف التنفيذية علي مستوي المراكز والمدن لتكوين بنك للكفاءات.

حيث أجري محافظ الجيزة مقابلات شخصية لعدد ١٥ موظف علي مستوي المراكز والمدن بالمحافظة وذلك تمهيدا لاختيار الأنسب ضمن خطة المحافظة في أعداد صف ثاني من الكوادر البشرية المؤهلة مع التأكيد علي تطبيق أعلى مستويات العدالة والشفافية فى اختيار الوظائف القيادية.

أكد محافظ الجيزة أن اللجنة ناقشت المتقدمين خلال المقابلات الشخصية للتعرف على خبراتهم والاستماع لمقترحاتهم في تطوير الأداء فى الإدارة المحلية خاصةً أن مهام تلك الوظائف تعتمد على التواجد الميداني بالشارع وتعزيز اليات التواصل مع المواطنين بشكل مباشر بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأشار النجار إلى الاستمرار في تطوير ورفع كفاءة جميع الأجهزة التنفيذية والخدمية بالمحافظة وذلك بما يتماشى مع مبادئ ومعايير الجمهورية الجديدة لخلق جهاز إداري قادر وفعال وتحسين معدلات إرضاء المواطنين عن الأداء الحكومى.

جاء ذلك بحضور ابراهيم الشهابي نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير العام والدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية وسامية عبد الرازق مدير الموارد البشرية.

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عادل النجار محافظ الجيزة

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