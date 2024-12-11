جامعة أسوان توقع بروتوكول تعاون لتطوير مركز ذوى الإعاقة (تفاصيل)

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جامعة أسوان توقع
جامعة أسوان توقع بروتوكول المشترك لوزارة التعليم العالى

قال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، إنه في إطار اهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالطلاب ذوي الإعاقة، تم تدشين مشروع إنشاء وتطوير مراكز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات الحكومية، بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وتنفيذ منظمة "أمديست".

 

 تم توقيع بروتوكول التعاون بين سبع جامعات مصرية، وهي جامعة أسوان، جامعة بنها، جامعة المنيا، جامعة بورسعيد، جامعة كفر الشيخ، جامعة المنوفية، وجامعة مطروح.

 

كما قام الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، أمس الإثنين الموافق التاسع من ديسمبر 2024، بتوقيع  بروتوكول تعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (أمديست)، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور؛ بهدف تعزيز حقوق الطلاب ذوي الهمم والعمل على دمجهم في المجتمع الجامعي،

 

كما أكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت رئيس جامعة أسوان،علي أن المشروع يتضمن إنشاء مراكز لخدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات المصرية والعمل علي تطوير هذه المراكز.

 

 ويهدف المشروع إلى توفير مجموعة من الخدمات التي تساهم في تيسير حياة الطلاب من ذوي الإعاقة، مثل إتاحة مواقع الإنترنت بلغة الإشارة، وتوفير أدوات التحكم في النصوص، بالإضافة إلى برامج التوعية المجتمعية، ما يساهم في دمج ذوي الإعاقة ضمن المجتمع الجامعي والارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية الخاصة بذوي الهمم.

الأمريكية للتنمية الدولية USAID الدكتور أيمن عاشور برامج التوعية بروتوكول تعاون مشترك طلاب ذوي الإعاقة
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