تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره أتالانتا الإيطالي، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

حيث من المقرر أن يواجه فريق ريال مدريد نظيره أتالانتا الإيطالي، مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة؛ والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

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تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

حارس المرمى: كورتوا.

المدافعون: فاسكيز، تشواميني، روديجر، فيران جراسيا.

في وسط الملعب: فالفيردي، سيبايوس، براهيم دياز.

في خط الهجوم: جود بيلينجهام، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

والجدير بالذكر أن مباراة ريال مدريد ضد أتلانتا سيتم إذاعتها بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وعلى وجه التحديد على قناة beIN Sports 1HD.

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