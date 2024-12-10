وفاة الضحية الخامسة في مجزرة طوخ الأسرية

لقي شقيق المتهم بقتل زوجته وأولاده وإشعال النيران في والدته، وفاته، وهو آخر ضحايا مذبحة عزبة الصفيح التابعة لقرية كفر منصور في طوخ بمحافظة القليوبية.

ويعد الفقيد هو الضحية الخامسة جراء الحادث، والذي لقي حتفه بعد مكوثه عدة أيام محجوزا في الرعاية المركزة بالمستشفى إثر إشعال المتهم النيران فيه هو والدته.

وأمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن عقب ذلك.

تلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية اخطارا من اللواء محمد فوزى رئيس مباحث القليوبية يفيد ورود بلاغ إلى العقيد أحمد كمال رئيس فرع البحث الجنائي ببنها بقيام شاب باشعال النيران في والدته وشقيقه وذبح زوجته وابناءه الإثنين.

كشفت تحريات مباحث مركز طوخ قيام شاب يدعى "علي.ط.م" بائع مقيم بعزبة الصفيح التابعة لقرية كفر منصور بطوخ بدائرة المركز منذ يومين بذبح زوجته وتدعى "نعمة" بائعة خضار وأبناءه الإثنين "حماصة" و"أميمة"، وغادر منزل الزوجية.

ثم عاد فجر اليوم وقام بإشعال النيران في والدته وتدعى "أميمة عبده" تبلغ من العمر 60 عام وشقيقه "عبدالرحمن طه.م" يبلغ من العمر 28 عام، وشعر جيران المجنى عليهم بالنيران صباح اليوم وعندما توجهوا لداخل المنزل تلاحظ وفاة والدة المتهم متأثرة بالحريق وجرى نقل شقيقه إلى مستشفى بنها التعليمى في حالة خطيرة.