أكد تياجو موتا مدرب يوفنتوس أنه لا يلتفت إطلاقا لكبوة مانشستر سيتي الإنجليزي وذلك قبل مباراة الفريقين غدا الاربعاء في تورينو بالجولة السادسة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

تياجو موتا مدرب يوفنتوس يشدد على احترامه الشديد لمانشستر سيتي

وقال موتا في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء "مواجهة فريق كبير مثل مانشستر سيتي تبقى فرصة عظيمة".

وأضاف المدرب الإيطالي الفائز بلقب دوري الأبطال في مسيرته كلاعب مع برشلونة وإنتر ميلان: "مستعدون لتقديم كل ما لدينا في المباراة، ودرسنا بعناية شديدة المطلوب منا أمام منافس بهذه القوة".

وأضاف "لا يمكن الحكم على مستواهم في الوقت الحالي، لكن مانشستر سيتي أثبت قوته ومكانته على مدار السنوات السابقة".

وواصل مدرب يوفنتوس في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) "أحترم مانشستر سيتي كثيرا، وكذلك مدربهم بيب جوارديولا الذي فاز بكل البطولات".

وأوضح "يجب أن ندافع بشكل جيد ونقدم أداء مميزا عندما نستحوذ على الكرة، لأننا نعلم أن مانشستر سيتي يميل للهجوم والاستحواذ".

وتراجع يوفنتوس للمركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، وتعادل بصعوبة بالغة أمام بولونيا بنتيجة 2/2 يوم السبت الماضي، حيث حصل موتا على بطاقة حمراء.

كما تعثر العملاق الإيطالي في مشواره بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وعجز عن تحقيق الفوز في آخر ثلاث مباريات، وتعادل دون أهداف أمام أستون فيلا قبل أسبوعين.

واختتم تياجو موتا /42 عاما/ تصريحاته قائلا: "يجب الاهتمام بالعديد من التفاصيل والأداء داخل أرض الملعب، فهذا هو أهم شيء، وفي النهاية سنفكر في تقييم الفريق ومركزنا في جدول الترتيب".