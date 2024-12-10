فونيسكا: أشعر بدعم إدارة ميلان ونعمل من أجل التغيير

الفجر الرياضي
ميلان
ميلان

يشعر باولو فونيسكا المدير الفني لنادي ميلان الإيطالي بالثقة إزاء تحسن فريقه مع استمرار العمل لتصحيح المسار، حيث يستعد الفريق لملاقاة مضيفه ريد ستار بلجراد الصربي غدا الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

فونيسكا: أشعر بدعم إدارة ميلان ونعمل من أجل التغيير

وبدأ ميلان مشواره في النسخة المستحدثة من دوري الأبطال بمشاركة 36 فريقا، بخسارتين أمام ليفربول الإنجليزي وباير ليفركوزن الألماني قبل أن يحقق ثلاثة انتصارات متتالية، من بينها انتصار مبهر على ملعب ريال مدريد الإسباني مطلع الشهر الماضي.

وتراجع ميلان للمركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد الخسارة على يد اتلانتا، وهي الخسارة التي جاءت بعد سبع مباريات لم يعرف خلالها الفريق طعم الهزيمة على مستوى كافة المسابقات.

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وقال فونيسكا اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي "لطالما شعرت بدعم النادي ونعمل من أجل التغيير".

وأضاف "أنا هنا ومازلت اعتقد أننا نتحسن كل يوم بنفس الثقة والإيجابية التي لازمتني منذ اليوم الأول لي هنا".

وأشار "أتفهم شعور الجماهير، إذا نظرنا إلى جدول ترتيب الدوري الإيطالي، لكننا نعمل من أجل التحسن".

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن فونيسكا قوله "إنها مباريات مختلفة تماما، لكن حتى في الدوري الإيطالي نقترب كل يوم مما نفعله في دوري الأبطال".

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فونيسكا: أشعر بدعم إدارة ميلان ونعمل من أجل التغيير

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