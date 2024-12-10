البنتاغون يعلن إجراء أول تجربة اعتراض ناجح لصاروخ باليستي

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البنتاغون - أرشيفية
البنتاغون - أرشيفية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة أجرت أول تجربة ناجحة لاعتراض صاروخ باليستي متوسط ​​المدى قبالة ساحل جزيرة غوام.

وقال البنتاغون في بيان: "نجحت وكالة الدفاع الصاروخي، بالتعاون مع شركاء في وزارة الدفاع، في اعتراض صاروخ باليستي في الوقت الفعلي للمرة الأولى".

وتم استخدام نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي Aegis، المتكامل مع رادار AN/TPY-6 ونظام الإطلاق العمودي، في الاعتراض، وخلال الاختبار، تم اعتراض صاروخ باليستي متوسط ​​المدى.

 

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