البنتاغون يعلن إجراء أول تجربة اعتراض ناجح لصاروخ باليستي
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة أجرت أول تجربة ناجحة لاعتراض صاروخ باليستي متوسط المدى قبالة ساحل جزيرة غوام.
وقال البنتاغون في بيان: "نجحت وكالة الدفاع الصاروخي، بالتعاون مع شركاء في وزارة الدفاع، في اعتراض صاروخ باليستي في الوقت الفعلي للمرة الأولى".
وتم استخدام نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي Aegis، المتكامل مع رادار AN/TPY-6 ونظام الإطلاق العمودي، في الاعتراض، وخلال الاختبار، تم اعتراض صاروخ باليستي متوسط المدى.