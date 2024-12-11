تفاصيل لقاء محافظ أسوان مع رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية

إلتقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان باللواء يسرى عبد الله رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية من أجل مناقشة أوجه التعاون المشترك لتطوير المدارس وإنشاء منشآت تعليمية جديدة بمختلف أنحاء المحافظة، وذلك بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام، والمهندس أبو الحمد أبو الوفا مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية.

خلال اللقاء أشاد الدكتور إسماعيل كمال بالدور البارز الذى تقوم به هيئة الأبنية التعليمية في تطوير البنية التحتية للمدارس وحرصها على إنشاء مدارس وفصول جديدة تلبى متطلبات النمو السكانى وتحسين جودة التعليم.

وأكد على أن تطوير قطاع التعليم يأتى فى مقدمة أولويات العمل بالمحافظة بإعتباره ركيزة أساسية لبناء أجيال واعية وقادرة على مواجهة التحديات وتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

كما أشار الدكتور إسماعيل كمال إلى إستعداد وحرص المحافظة لتقديم أوجه الدعم والتنسيق المطلوب مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات اللازمة لتخصيص الأراضى للتوسع فى الإنشاءات الجديدة وزيادة أعداد الفصول التعليمية مع تنفيذ المزيد من عمليات رفع الكفاءة والصيانة بالمدارس من أجل إستيعاب الكثافات الطلابية وتوفير فرص تعليمية متكافئة لكافة أبناء المحافظة سواء فى المدن أو فى جميع القرى والنجوع.

ووجه مسئولى فرع هيئة الأبنية بتكثيف الجهود بالتعاون مع الجهات المعنية لسرعة الإنتهاء من إنشاء مدرسة للمتفوقين لدعم ورعاية الطلاب الموهوبين علميًا وتوفير بيئة تعليمية مناسبة تساهم فى صقل مهاراتهم وإعدادهم لإقتحام سوق العمل فى مختلف المجالات المتاحة.