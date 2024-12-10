محافظ أسوان يشدد على إنتظام منظومة تشغيل محطة جبل شيشة لتدفق مياه الشرب



قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بجولة تفقدية لمآخذ مياه محطة جبل شيشة بمنطقة الشلال، وأيضًا مكونات المحطة من المرشحات والأحواض للمتابعة الميدانية لجهود إصلاح العطل الفنى الذى حدث بمنظومة رفع المياه من المآخذ للمرشحات بالمحطة

وشدد الدكتور إسماعيل كمال خلال جولته برفقه اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات، والمهندس عبد الصبور الراوى رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والقيادات التنفيذية المعنية على نهو أعمال غسيل المرشحات مرشح داخل محطة جبل شيشة من أجل إنتظام منظومة تشغيل المحطة بكامل طاقتها بواقع 1600 لتر / ثانية، وبالتالى إنتظام تدفق المياه وضخها بالمناطق السكنية المستهدفة على الوجه الأكمل

مكلفًا مسئولى الشركة بسرعة الإنتهاء من أى أعمال يتم تنفيذها تتعلق بتجهيز خطوط وشبكات مياه الشرب أو صيانة الروافع فى المناطق السكنية المختلفة لتحقيق الهدف الرئيسى من المحطة فى توفير مياه الشرب لكافة المناطق لمواجهة أى إنقطاع وضعف لها لتقديم أفضل خدمة للمواطن الأسوانى بالجودة العالية.