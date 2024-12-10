الزمالك: شكر للجمعية العمومية وتكليف المجلس باختصاصاتها بعد عدم اكتمال النصاب

وجه الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الشكر لأعضاء الجمعية العمومية للقلعة البيضاء بعد انتهاء أعمال التسجيل بالجمعية العمومية العادية.



وقال رئيس النادي إنه يتقدم بخالص الشكر لأعضاء الجمعية العمومية على الثقة التي منحوها لمجلس الإدارة فيما يخص مناقشة البنود بعد عدم اكتمال النصاب القانوني.



وشدد الكابتن حسين لبيب على أن مجلس الإدارة يعمل دائمًا من أجل خدمة أعضاء النادي وجماهيره، ووضع الزمالك في المكانة التي يستحقها.



وكانت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك أعلنت عن عدم اكتمال النصاب القانوني، بحضور 2677 عضو من إجمالي 112391 عضو يحق لهم الحضور.

وكان يٌشترط لاكتمال النصاب القانوني لعمومية الزمالك، حضور 10 آلاف عضو وهو ما لم يتحقق.



وأعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية عن تكليف مجلس إدارة نادي الزمالك باختصاصات الجمعية العمومية في مناقشة بنود الجمعية فيما عدا بند الميزانية الذي سيتم ارساله إلى الجهة الإدارية التي ستقوم بدورها بإرساله الميزانية إلى الجهاز المركزي للمحاسبات.