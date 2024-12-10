بقصد الاتجار.. حبس المتهم لحيازته مخدر الآيس في الوراق

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أمرت النيابة العامة، بحبس عاطل لحيازته مخدر الآيس في الوراق

باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع عاطل لحيازته مخدر الآيس في الوراق

إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي

وطلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات من مخدر الأقراص المخدرة، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

بلاغ بضبط عاطل

تمكنت من ضبط عاطل في الوراق لحيازته كمية من مخدر الآيس بقصد الاتجار

وبإجراء التحريات، تبين أن المتهم ضبط بحوزته على مخدر الآيس

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق

الإجراءات القانونية التحقيق مع عاطل الأقراص المخدرة النيابة العامة نيابة شمال الجيزة

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