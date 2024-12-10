تحليل DNA يثبت هوية المتهم بارتكاب واقعة جريمة طوخ الأسرية 

أثبت تحليل DNA الذي أجرته الجهات المختصة بناء على قرار جهات التحقيق في طوخ بعد العثور على جثمان المتهم بارتكاب واقعة عزبة الصفيح التابعة لقرية كفر منصور في طوخ بمحافظة القليوبية، أن الأشلاء الخاصة بالجثمان تخص المتهم، وصرحت جهات التحقيق بالدفن.

وكانت جهات التحقيق بمركز طوخ، أمرت بسحب عينة من دماء المتهم بقتل زوجته وأولاده وإشعال النار في والدته وشقيقه، بعد العثور على جثته أسفل قطار بالقليوبية لإجراء تحليل الـDNA.

يأتي ذلك الإجراء للتأكد من هويته ووجود صلة قرابة بينه وبين ذويه؛ الذين تعرفوا عليه وأكدوا أن الجثة لشقيقهم ويدعى "علي.ط.م" والمتهم في واقعة جريمة عزبة الصفيح.

تلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية اخطارا من اللواء محمد فوزى رئيس مباحث القليوبية يفيد ورود بلاغ إلى العقيد أحمد كمال رئيس فرع البحث الجنائي ببنها بقيام شاب باشعال النيران في والدته وشقيقه وذبح زوجته وابناءه الإثنين.

كشفت تحريات مباحث مركز طوخ قيام شاب يدعى "علي.ط.م" بائع مقيم بعزبة الصفيح التابعة لقرية كفر منصور بطوخ بدائرة المركز منذ يومين بذبح زوجته وتدعى "نعمة" بائعة خضار وأبناءه الإثنين "حماصة" و"أميمة"، وغادر منزل الزوجية.

ثم عاد فجر اليوم وقام بإشعال النيران في والدته وتدعى "أميمة عبده" تبلغ من العمر 60 عام وشقيقه "عبدالرحمن طه.م" يبلغ من العمر 28 عام، وشعر جيران المجنى عليهم بالنيران صباح اليوم وعندما توجهوا لداخل المنزل تلاحظ وفاة والدة المتهم متأثرة بالحريق وجرى نقل شقيقه إلى مستشفى بنها التعليمى في حالة خطيرة.