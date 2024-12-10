القمص زكريا متى في زيارة لتعليم مطروح

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القمص زكريا متى
القمص زكريا متى

استقبلت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح القمص متى زكريا عزيز راعي كنيسة السيدة العذراء بمقر ديوان عام مديرية التربية والتعليم بمطروح بحضور صباح نصر الدين مدير عام الشئون المالية والإدارية ومحمد العبد مدير عام الشئون التنفيذية وإيهاب أنور مدير عام التعليم العام وأيمن الصاوي مدير عام التعليم الفنى والمحاسب عماد مراقب حسابات المديرية

في بداية اللقاء هنأ القمص متي السيدة وكيل الوزارة بقيادتها للمديرية متمنيًا لها دوام التوفيق ووافر السداد. 

ورحبت مدير المديرية بزيارة القمص متى مؤكدة أن المصريين تربطهم عبر التاريخ أواصر المحبة والأخوة والصداقة كونهم نسيجًا واحدًا يعيشون على أرض وطن واحد تحت سماء واحدة وتربطهم روابط الأخوة والوطنية ويجمعهم العمل معًا على تنمية واستقرار وازدهار وتقدم وطننا الغالي مصر خلف ابن مصر البار  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

التربية والتعلي الشئون التنفيذية كنيسة السيدة العذراء والوطنية وكيل وزارة التربية والتعليم محبة

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