ختام فعاليات 16 يوم من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة بقنا

اختتمت اليوم الثلاثاء، مبادرة "نتحد لإنهاء العنف ضد المرأة" برعاية مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، والذي نظمته جمعية أنا المصري بالتعاون مع هيئة بلان انترناشونال ضمن فعاليات 16 يوما من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وشهد الحفل عدد من الفعاليات الرياضية والفنية والثقافية لعدد من فتيات محافظة قنا، كان أبرزها مارثون دراجات لتغيير الصورة النمطية عن فتيات الصعيد، ومسابقات ثقافية وفنية متنوعة.

وتضمن الحفل حلقة نقاشية حول أبرز أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي بالصعيد ويأتي على رأسها حرمان المرأة من الميراث وختان الإناث وزواج الطفلات واستعراض مفاهم العنف ضد المرأة.

وخرجت الحلقة النقاشية بعدد من التوصيات والمقترحات أبرزها تشكيل حملة مناصرة لمناهضة العنف ضد المرأة وندوات وفعاليات توعوية بهدف تغيير قناعات المجتمع حول العادات والموروثات الخاطئة التي تضر بصحة ومستقبل الفتيات والنساء.