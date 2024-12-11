القبض على مسجل خطر أثناء ترويجه مخدر الشابو بالفيوم

تتوالى الضربات الأمنية ضد أباطرة الكيف،بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، حيث وجه مركز شرطه سنورس، بناءً على توجيهات اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، حملات مكبرة استهدفت تجار المخدرات.

ونجحت جهود ضباط المباحث، بإشراف الرائد عمر شوقي رئيس مباحث قسم شرطة سنورس، من ألقى القبض على عاطل بحوزته كمية كبيرة من مخدر الشابو قبل ترويجها على عملائه، وتحرر المحضر اللازم.

تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارًا من الرائد عمر شوقي رئيس مباحث قسم شرطة سنورس يفيد بضبط وحدة مباحث قسم شرطة سنورس برئاسة النقيب شريف أيمن معاون المباحث بالقسم من ضبط شخص يدعي "م.ج "، 31 سنة، عاطل، مسجل خطر يقيم بدائرة القسم، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الشابوا ( 100) كيس، وميزان حساس ومبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، والدراجة النارية للتنقل، وذلك قبل ترويجها على عملائه من مدمني المخدرات بدائرة القسم.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، والدراجة النارية للتنقل.

تحرير محضر بالواقعة

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق.