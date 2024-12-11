القبض على مسجل خطر أثناء ترويجه مخدر الشابو بالفيوم

محافظات
مديرية أمن الفيوم
مديرية أمن الفيوم

تتوالى الضربات الأمنية ضد أباطرة الكيف،بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، حيث وجه مركز شرطه سنورس، بناءً على توجيهات اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، حملات مكبرة استهدفت تجار المخدرات.

ونجحت جهود ضباط المباحث، بإشراف الرائد عمر شوقي رئيس مباحث قسم شرطة سنورس، من ألقى القبض على عاطل بحوزته كمية كبيرة من مخدر الشابو قبل ترويجها على عملائه، وتحرر المحضر اللازم.

تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارًا من الرائد عمر شوقي رئيس مباحث قسم شرطة سنورس يفيد بضبط وحدة مباحث قسم شرطة سنورس برئاسة النقيب شريف أيمن معاون المباحث بالقسم من ضبط شخص يدعي  "م.ج "، 31 سنة، عاطل، مسجل خطر يقيم بدائرة القسم، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الشابوا ( 100) كيس، وميزان حساس ومبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، والدراجة النارية للتنقل، وذلك قبل ترويجها على عملائه من مدمني المخدرات بدائرة القسم.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، والدراجة النارية للتنقل.

تحرير محضر بالواقعة 
وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق.

 

 

 

 

 

ضبط أكبر تاجر «أستروكس وأيس» بمركز سنورس في الفيوم

الفيوم أمن الفيوم ضباط أمن الفيوم القبض على مسجل خطر مركز سنورس
Elfagr.org

الأكثر قراءة

إخلاء الشقق إجباريًا.. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم من الملاك

مجدي عبدالغني: طاهر أبو زيد لم يكن وزير نمطي وتم تصوير حله لمجلس إدارة الأهلي بالخيانة العظمى

بعد زيارة السيسي.. كل ما تريد معرفته عن تاريخ العلاقات المصرية الأيرلندية

شاهد بالبث المباشر ريال مدريد اليوم.. مشاهدة ريال مدريد × أتالانتا بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال أوروبا

تفاصيل افتتاح فعاليات النسخة التاسعة لبرنامج الأكاديمية العربية بحضور نائبة وزيرة التضامن

يلا شوت ريال مدريد LIVE.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتالانتا بث مباشر جودة عالية اليوم في دوري أبطال أوروبا

باولو كامبوس: أتوقع فوز بوتافوجو ضد باتشوكا ومواجهة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال

عودة مفاجآت الساحة الغنائية.. استعدادات النجوم لحفلات رأس السنة 2024 تقرير