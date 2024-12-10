الزمالك لكرة السلة يصل للدور نصف النهائي لبطولة دوري المرتبط

الفجر الرياضي
الزمالك لكرة السلة
الزمالك لكرة السلة

تأهل الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، للدور نصف النهائي لبطولة دوري المرتبط، بعد فوزه على المصرية للاتصالات بنتيجة 79 - 48، بالمباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على صالة المركز الأوليمبي بالمعادي،  ضمن لقاءات الإياب لدور الـ8.

الزمالك لكرة السلة يصل  للدور نصف النهائي لبطولة دوري المرتبط

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:-

25 - 13
46 - 18
63 - 26
79 - 48

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انعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك.. التنظيم والتفاصيل الكاملة

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ملخص أخبار الرياضة اليوم.. لاعب المنصورة يقرر الاعتزال بعد ضرب مدربه والخطيب يرفض عودة ثنائي الأهلي السابق وشكوى جماعية من لاعبي الزمالك

ومن المقرر، أن يلتقي "سلة الزمالك" مع نظيره الأهلي، في الدور نصف النهائي لبطولة دوري المرتبط يومي 14 و16 ديسمبر الجاري.

ويتكون الجهاز الفني لسلة الزمالك من: "وائل بدر مديرًا فنيًا، ومحمد السحرتي مدربًا عامًا، كريم حاتم مدربًا، إسلام جمعة طبيبًا، ومحمد سعيد مخططًا للأحمال، ومصطفى محسن مديرًا إداريًا".

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