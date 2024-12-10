الزمالك لكرة السلة يصل للدور نصف النهائي لبطولة دوري المرتبط
تأهل الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، للدور نصف النهائي لبطولة دوري المرتبط، بعد فوزه على المصرية للاتصالات بنتيجة 79 - 48، بالمباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على صالة المركز الأوليمبي بالمعادي، ضمن لقاءات الإياب لدور الـ8.
الزمالك لكرة السلة يصل للدور نصف النهائي لبطولة دوري المرتبط
وجاءت نتائج الفترات كالتالي:-
25 - 13
46 - 18
63 - 26
79 - 48
ومن المقرر، أن يلتقي "سلة الزمالك" مع نظيره الأهلي، في الدور نصف النهائي لبطولة دوري المرتبط يومي 14 و16 ديسمبر الجاري.
ويتكون الجهاز الفني لسلة الزمالك من: "وائل بدر مديرًا فنيًا، ومحمد السحرتي مدربًا عامًا، كريم حاتم مدربًا، إسلام جمعة طبيبًا، ومحمد سعيد مخططًا للأحمال، ومصطفى محسن مديرًا إداريًا".