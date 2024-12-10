الزمالك يلغي ودية دياموند ويستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة المصري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، خوض التدريبات بصورة طبيعية في الحادية عشر صباح غدًا الأربعاء على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان من المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية أمام فريق دياموند أحد أندية القسم الثاني صباح الغد، قبل أن يستقر الجهاز الفني على استئناف التدريبات الجماعية والتراجع عن خوض المباراة الودية.

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ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق المصري المقرر لها يوم 15 ديسمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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