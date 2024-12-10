أناب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الثلاثاء المهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد بمحافظه مطروح حضور احتفالية تدشين الدورة الأساسية لإعداد المدربيين الرياضيين بقاعة مكتبة مصر العامة بمطروح بحضور النائب الدكتور فتحي ندا نقيب عام الرياضيين والدكتور وليد عبدالعزيز رفاعى وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور محمد حميدو محمود ،، نقيب الرياضيين بمحافظة مطروح، وأعضاء مجلس النقابة الفرعية للمهن الرياضية بالمحافظة كلا من الدكتور محمد عامر عبد القادر، والدكتور عمرو محمود أبو الفضل وعدد من الرياضيين والمعنيين بالمحافظة

حيث يتم تنظيم الدورة والتى تتم للمرة الأولى بالمحافظة تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح كخطوة علمية وعملية لإعداد المدربين بمحافظة مطروح بالشكل العلمى السليم التى تنطلق من رؤية مصر 2030 فى الارتقاء بالمجال الرياضى على مستوى علمى متقدم.و تستمر الدورة لمده ٤٥ يوما.

نقل السكرتير العام المساعد تحيات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح للمنظمين والقائمين على الدورة

وتأكيده العمل على التنظيم الجيد وتقديم كافة التيسيرات والدعم وتذليل أي عقبات لإنجاح فعاليات الدورة بالمحافظة والتى تهدف لإعداد كوادر مؤهلة لقيادة العمل الرياضي بالأندية ومراكز الشباب والمناطق الرياضية،مع الدعوة للشباب منذ فترة لأهمية المشاركة..لما تتيحه من تأهيل أكاديمي والإنضمام لنقابة المهن الرياضية.