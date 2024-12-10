بعد تراجع الدولار.. سعر الدرهم الإماراتي والريال السعودي والدينار الكويتي اليوم
شهد سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، حالة من الاستقرار في البنوك خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، حيث سجل سعره في البنك المركزي نحو 13.73 جنيه للشراء، و13.77 جنيه للبيع.
وتتغير أسعار العملات باستمرار بناءً على عوامل اقتصادية مختلفة، ومن الواضح أن هناك فرقًا كبيرًا بين سعر الدرهم الإماراتي في السوق السوداء وفي البنوك المصرية. يعتمد هذا الفارق غالبًا على العرض والطلب في السوق السوداء مقارنة بالسوق الرسمية.
ملخص أسعار الدرهم الإماراتي:
في السوق السوداء:
- 1 درهم ≈ 13 جنيه مصري.
- 100 درهم ≈ 1،338 جنيه مصري.
- 1000 درهم ≈ 13،380 جنيه مصري.
- 5000 درهم ≈ 66،900 جنيه مصري.
- 10000 درهم ≈ 133،800 جنيه مصري.
أسعار الدرهم الاماراتي في البنوك المصرية:
- بنك مصر:
- شراء: 13.65 جنيه.
- بيع: 13.69 جنيه.
- البنك الأهلي المصري:
- شراء: 13.65 جنيه.
- بيع: 13.69 جنيه.
أسباب الفجوة بين السوق السوداء والبنوك:
- السيولة النقدية: زيادة الطلب على الدرهم بسبب تحويلات العاملين أو السياحة.
- سياسات البنوك: الالتزام بسعر الصرف الرسمي المعلن من البنك المركزي.
- السوق السوداء: توفر العملة بشكل غير رسمي بأسعار أعلى.
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