خريطة مواعيد امتحانات نصف العام لشهادات النقل بالتعليم الفني

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة القليوبية، مواعيد امتحانات نصف العام لسنوات النقل بالتعليم الفني في مدارس المحافظة، والتي تبدأ نهاية الشهر الجاري لمختلف فئات التعليم «الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي والتكنولوجيا التطبيقية».

وتستعرض بوابة “الفجر” في التقرير التالي موعد امتحانات نصف العام لسنوات النقل بالتعليم الفني للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024 / 2025 م، بمدارس التعليم الفني بمختلف نوعياتها «الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي والمزدوج».



موعد امتحانات نصف العام لسنوات النقل بالتعليم الفني في القليوبية

قالت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، في بيان لها، إنه تم اعتماد مواعيد امتحانات نصف العام، لسنوات النقل بالتعليم الفني في القليوبية، للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024 / 2025 م، بمدارس التعليم الفني بمختلف نوعياتها «الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي والمزدوج».

أوضح البيان أنه تقرر إجراء الامتحانات العملية مدارس التعليم الزراعي والتجاري والفندقي، وفق الجداول المعلنة في كل مدرسة على حدة، وبالتنسيق مع ادارة التوجيه الفني المختص مع مراعاة الكثافات الطلابية بكل مدرسة.

موعد الامتحانات التحريرية لشهادات النقل بالتعليم الفني في القليوبية

أما بالنسبة للمدارس ذات الكثافات العالية، فقد أُتيح لها وضع جدول خاص بها واعتماده من الإدارة التعليمية التابعة لها، على أن ترسل نسخة منه إلى الإدارة النوعية المختصة بالمديرية، بشرط ألا تعقد الامتحانات التحريرية قبل يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025.



لفت بيان مديرية التعليم، أنه لن تعقد أية امتحانات عملية أو نظرية، خلال أعياد الاخوة المسيحين وفق خريطة مواعيد امتحانات نصف العام للنقل بالتعليم الفني في القليوبية.

تفاصيل خريطة مواعيد امتحانات نصف العام للنقل بالتعليم الفني في القليوبية، بالإضافة إلى الضوابط الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2025، وفقًا لما أعلنه محافظ القليوبية، وهي كالتالي:

مواعيد امتحانات نصف العام النقل بالتعليم الفني

مواعيد امتحانات نصف العام النقل بالتعليم الفني

أشار محافظ القليوبية إلى أنه تم اعتماد خريطة مواعيد امتحانات نصف العام للنقل بالتعليم الفني في القليوبية، للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024 / 2025 م، بمدارس التعليم الفني بمختلف نوعياتها: الصناعي، والزراعي، والتجاري، والفندقي، والمزدوج.

وأوضح أنه تقرر إجراء الامتحانات العملية والمعملية بمدارس التعليم الزراعي والتجاري والفندقي، وفق الجداول المعلنة في كل مدرسة على حدة، وبالتنسيق مع جهاز التوجيه الفني المختص، مع مراعاة الكثافات الطلابية بكل مدرسة.

أما بالنسبة للمدارس ذات الكثافات العالية، فقد أُتيح لها وضع جدول خاص بها واعتماده من الإدارة التعليمية التابعة لها، على أن تُرسل نسخة منه إلى الإدارة النوعية المختصة بالمديرية، بشرط ألا تُعقد الامتحانات التحريرية قبل يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025.

وشدد محافظ القليوبية على أنه لن تُعقد أي امتحانات عملية أو نظرية خلال أعياد المسيحيين، وفق خريطة مواعيد امتحانات نصف العام للنقل بالتعليم الفني في القليوبية.