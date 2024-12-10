أعلن كلا من إنتر ميلان الإيطالي وباير ليفركوزن الألماني عن تشكيل الفريقين في المباراة التي ستقام بعد قليل ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

تشكيل مباراة إنتر ميلان وباير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا

يحتل إنتر ميلان المركز الثاني في مجموعة دوري أبطال أوروبا برصيد 13 نقطة حصدها من 5 مباريات، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراة واحدة بينما يحتل باير ليفركوزن المركز السادس برصيد 10 نقاط حصدها من 5 مباريات، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخسر مباراة واحدة.

التقي إنتر ميلان الإيطالي مع باير ليفركوزن الألماني في مباراة واحدة، فاز بها الإنتر.

من المقرر أن يخوض إنتر ميلان المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: بيسيك، ستيفان دي فريج، أليساندرو باستوني.

خط الوسط: دارميان، دافيد فراتيسي، تشالهان أوغلو، كارلوس اوغوستو، بيوتر زيلينسكي.

خط الهجوم: ماركوس تورام، ميهادي ناريمي.

ومن المقرر أن يخوض باير ليفركوزن المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كوفار.

خط الدفاع: تابسوبا، تاه، هينكابي

خط الوسط: فريمبونج، والاسبوس، شاكا، موكيلي، جريمالدو

خط الهجوم: تيلا، فيرتز

