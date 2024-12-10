بالصور - وسط مشاركة 60 لاعب.. ختام بطولة بنى سويف لكمال الاجسام واللياقة البدنية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر


أختتمت فعاليات بطولة منطقة بنى سويف كمال الاجسام واللياقة البدنية والتى جاءت بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة إدارة الأداء الرياضى على ملعب نادى الشبان المسلمين.


البطولة جاءت بمشاركة أكثر من 60 مشارك  من مختلف الأندية ومراكز الشباب وأندية اللياقة البدنية بمراكز بنى سويف السبع، وتم تقسيم المشاركين لأربع فئات بمسابقات سنية تحت 18، 23، 40، وما فوق ال 40 عام.

كما إدار تحكيم البطولة نحو 9 حكام برئاسة على عبد المحسن وإدارة تنظيمية للبطولة بقيادة مصطفى عبد العزيز..

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وأشرف على تنظيم البطولة مجلس إدارة المنطقة برئاسة المستشار عادل احمد ونائبه محمد ابو خطاب والثنائي حسام حلمى وعلى جمال أعضاء مجلس الإدارة.

وخلال ختام البطولة والتى شهدت تواجد مجلس إدارة المنطقة والدكتور ابو الخير عبد التواب وكيل مديرية الشباب والرياضة للرياضة تم توزيع الجوائز وشهادات التقدير على الفائزين فى المستويات الأربعة المتنافسة وجاء بمقدمة الفائزين كلا من عبد الرحمن مصطفى ونهاد سلطان وأحمد هاشم ومحمد عامر وخميس احمد وحسين محمد حسن وعمر فتحى ومحمد عبد الله وأحمد سيد عبد السلام وخالد صلاح وخالد على وعمرو سيد.


وتأتي تلك الفعاليات تحت إشراف هشام الجبالي مدير عام مديرية الشباب والرياضة والدكتور ابو الخير عبدالتواب وكيل المديرية الرياضة واحمد حمد مدير إدارة الأداء الرياضي مجلس إدارة المنطقة.

وذاك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان  مبادرة السيد رئيس الجمهورية للتنمية البشرية، وبناء على تعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتوجيهات الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف ومتابعة بلال حبش نائب المحافظ ورئيس لجنة التنمية البشرية.

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