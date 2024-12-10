بمشاركة 116 فارسًا وفارسة من 24 دولة.. انطلاق الأسبوع الثاني من "قفز السعودية"



تنطلق الخميس، منافسات الأسبوع الثاني من بطولة "قفز السعودية" لقفز الحواجز، التي تنظمها شركة رياضة الفروسية للفعاليات المملوكة للاتحاد السعودي للفروسية في الرياض، بمشاركة 116 فارسًا وفارسة بعدد 160 جوادًا من 24 دولة.

ويشهد الأسبوع الثاني، تنظيم 12 شوطًا لفئتي النجمتين والخمس نجوم، من بينها شوط مؤهل للتأهل إلى كأس العالم 2025، على أن يجرى في اليوم الأول 4 أشواط، بواقع شوطين لفئة النجمتين، وشوطين لفئة الخمس نجوم.

وكان الأسبوع الأول من البطولة، قد شهد تتويج الفارس السعودي عبدالله الشربتلي بلقب شوط الجائزة الكبرى، فيما نجح الفارس السعودي رمزي الدهامي بتحقيق لقب الشوط المؤهل لكأس العالم لقفز الحواجز بعد منافسة قوية ومثيرة مع فرسان ومصنفين عالميين.

من جهة أخرى تستقبل قرية الفعاليات المصاحبة التي تبلغ مساحتها 9000 متر مربع، الزوار خلال الأيام الثلاثة للأسبوع الثاني من البطولة، حيث تضم القرية العديد من المطاعم، والجلسات العائلية، ومتاجر التسوق، ومواقع ترفيهية مجانية للأطفال في منطقة مغلقة خاصة إضافة لتوفر كامل الخدمات العامة