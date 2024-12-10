الأمم المتحدة: ندعو لتجنب انتهاك سلامة الأراضي السورية

عربي ودولي
بوابة الفجر

دعت الأمم المتحدة إلى تجنب أي أعمال تنتهك سلامة أراضي سوريا.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي له، يوم الثلاثاء، إن "هذه هي نقطة الانعطاف بالنسبة لسوريا ولا يجوز لجيرانها استغلالها لانتهاك الحدود السورية".

وأكد: "نقف ضد أي مساس بسلامة أراضي هذا البلد".

وأضاف أن على دول المنطقة والمجتمع الدولي "التركيز على دعم الشعب السوري ليتمكن من اختيار طريقه بنفسه"، مشددا على أن الأمم المتحدة لا تزال تدعو إلى احترام سيادة سوريا ومساعدتها على تجاوز عواقب النزاع الذي استمر سنوات طويلة.

ويأتي ذلك على خلفية دخول القوات الإسرائيلية للمنطقة العازلة في هضبة الجولان وإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن انهيار اتفاق فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل الموقع في عام 1974.

كما يستهدف الطيران الإسرائيلي مختلف المواقع العسكرية على الأراضي السورية منذ سقوط حكم بشار الأسد يوم 8 ديسمبر.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأراضي السورية المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة القوات الإسرائيلية
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