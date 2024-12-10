عاجل- تشكيل الحكومة الوزارية الجديدة في سوريا (تفاصيل)

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بوابة الفجر

أعلنت الحكومة السورية الجديدة تشكيلتها برئاسة محمد البشير، على أن ستكون الحكومة الانتقالية موقتة لأشهر فقط، ريثما يتم تحديد الشكل الذي ستتم فيه إدارة الحكم الجديد في سوريا، وبحسب مقربين من البشير، فإن الأولوية لدى حكومته حاليًا ستركز على إدارة الوزارات الحساسة مثل الدفاع والخارجية والخارجية، دون إهمال بقية الوزارات.

تشكيل الحكومة السورية الجديدة

وتستعرض بوابة “الفجر” في التقرير التالي أبرز الأسماء المشاركة في تشكيل الحكومة السورية المؤقتة عقب عزل الرئيس السوري بشار الأسد، وهي كالتالي:

1- محمد البشير رئيس الحكومة.

2 - شادي الويسي وزير العدل.

3-محمد عبدالرحمن وزير الداخلية.

4- باسل عبدالعزيز وزير الاقتصاد.

5- محمد الأحمد وزير الزراعة والري.

6-نذير القادري وزير التربية.

7-محمد العمر وزير الإعلام.

8- حسام حاج حسين وزير الأوقاف.

9- دكتور مازن دخان وزير الصحة.

10- عبدالمنعم عبدالحافظ وزير التعليم العالي.

11-محمد مسلم وزير الإدارة المحلية.

12- فادي القاسم وزير التنمية.

تشكيل الحكومة السورية الجديد

من هو رئيس الحكومة السورية الجديد؟

مهندس من مواليد مدينة جسر الشغور شمال سوريا، شغل مناصب عدة في حكومة الإنقاذ في إدلب آخرها رئيسًا للحكومة منذ نحو عام، ومقرب من أحمد الشرع، وسيركز في مهمته الجديدة على الوزارات الحساسة.

بعد إعلان سقوط نظام بشار الأسد وحكم البعث، ظهر رئيس الوزراء في النظام السابق محمد غازي الجلالي في تسجيل مصور من منزله، يوجه رسالة إلى السوريين، قائلًا إنه لا يزال في منزله ولم ولن يغادر.

وأضاف "أنا منكم وأنتم مني... أنا في منزلي لم أغادره بسبب انتمائي إلى هذا البلد، وعدم معرفتي لأي بلد آخر غير وطني"، فيما أشارت تقارير إلى أن الجلالي تواصل مع قائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع الذي طلب منه البقاء على رأس عمله ليتم تسليم السلطة بصورة سلمية، ومنع انهيار مؤسسات الدولة.

في اليوم الثاني الذي أعقب سقوط الأسد، عيّن الشرع رئيس حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام في إدلب، المهندس محمد البشير، لتشكيل حكومة انتقالية في دمشق، فما الذي نعرفه عن محمد البشير الذي لم يكن معروفًا خارج محافظة إدلب شمال سوريا.

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