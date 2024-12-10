لهذا السبب.. منى فاروق تتصدر التريند

تصدر اسم الفنانة مني فاروق محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعدما كشفت عن إصابتها بوعكة صحية شديدة أدت إلى دخولها المستشفى.

سبب تصدر مني فاروق التريند

كشفت مني فاروق عبر حسابها الشخصي علي موقع انستجرام عن إصابتها بوعكة صحية شديدة أدت إلى دخولها المستشفى بسبب حقن التخسيس.

منى فاروق تعلن إصابتها بشلل في المعدة

وكتبت منى فاروق عبر خاصية استوري: «الحمد لله على كل حال، توقف مؤقت في الجهاز الهضمي، عندي تهيج قولون مع إمساك وعندى جرثومة المعدة، وعندى التهاب معدة، ونزيف بسبب شرخ، محتاجة منظار قولون ومنظار معدة يارب تعدي على خير وكل دا بسبب حقن التخسيس».

أبرز المعلومات عن منى فاروق

"منى فاروق هي ممثلة مصرية ولدت عام 1995، بدأت مسيرتها الفنية من خلال الإعلانات التليفزيونية، كانت بدايتها الفنية هو فيلم الخلبوص في عام 2016 مع الفنان محمد رجب، مسلسل ظل الرئيس عام 2017 ميلادي مع الفنان ياسر جلال، الأب الروحي مع الفنانة مي سليم عام 2017 ميلادي، مسلسل رحيم برفقة الفنان ياسر جلال خلال عام 2018 ميلادي.

أخر أعمال الفنانة منى فاروق

وكان أخر أعمال الفنانة منى فاروق مشاركتها في مسلسل أيام والذي عرض عام 2021، بطولة كل من: حورية فرغلي، شيرى عادل، وأحمد صفوت، وسلوى خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازى، ورياض الخولى، وندى موسى، مى القاضي، وحجاج عبد العظيم ولقاء سويدان، وسماح السعيد، حنان يوسف، صفاء جلال، محمد دسوقى ومحمد مغربى، وتدور أحداثه في 45 حلقة.

وايضا شاركت في مسلسل بعنوان «غموض»، والذي يضم عدد من النجوم ومنهم محمد أبو داود، ميدو عادل، من تأليف فتحي الجندي، ومن إخراج حسام سلامة، وتدور قصته حول القضايا والمشاكل التي تواجه الأسرة المصرية في إطار من التشويق والإثارة، ويشاركهم عدد من التيك توكر.

كما شاركت في فيلم مندوب مبيعات الذي تدور أحداثه حول مشاكل زوجية تدفع بيومي وسيد للسفر وانتحال صفة مندوبي مبيعات في شركة سعيد الذي يدخل في صراع مع فريدة وشركتها للحصول على حبها والارتباط بها فيكونان سببًا في تعقيد الأمر بينهما بشكل يعوق تحقيق طموحات سعيد.