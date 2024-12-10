قبل قطع الخط..بالخطوات دفع فاتورة التليفون الإرضي 2024 وكيفية الاستعلام (ادفع الآن)

دفع فاتورة التليفون الإرضي

يبحث الكثير من المواطنين عن طريق دفع فاتورة التليفون الأرضي 2024 من أجل تجنب قطع الخط وتطبيق الغرامة على المشترك.

ومنحت الشركة المصرية للاتصالات خاصية دفع فاتورة التليفون الأرضي 2024 أون لاين عبر الموقع الرسمي للشركة من أجل التسهيل على المواطنين.

أوضحت الشركة المصرية للاتصالات أنه في حال تأخر المواطن عن دفع فاتورة التليفون الأرضي 2024 سيتم تطبيق الغرامات وسحب الخط نهائيا، وفي حال سحب الشركة للخط سيجد الشخص صعوبة في تشغيل النت الأرضي المنزلي WIFI.

كيفية الاستعلام عن موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي 2024

التليفون الإرضي

وللاستعلام ودفع فاتورة التليفون الأرضي 2024 قبل تطبيق الغرامة يتم اتباع الخطوات الآتية.

1- قم بالدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات من هنا.

2- قم بأدخل الكود الخاص بالمحافظة المقيم بها.

3- قم بأدخل رقم التليفون الأرضي.

4- سيظهر لك الفواتير المطلوبة بالدفع.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي 2024

ويمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي 2024 من خلال عدة طرق للسداد.

سنترالات المصرية للاتصالات.

ماكينات فوري.

مكاتب البريد.

منافذ الدفع الإلكتروني منها (مصاري).

طرق أخرى للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2024

يمكنك الاتصال على الخط الساخن للشركة المصرية للاتصالات 19777، وسداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي 2024. الدخول على الشركة المصرية للاتصالات، بعد الاستعلام عن قيمة الفاتورة اضغط على دفع فاتورة التليفون الأرضي 2024. ادخل البيانات المطلوبة والكود الخاص بالمحافظة. اختر السداد الإلكتروني. ثم حدد طريقة سداد الفاتورة إما من خلال الفيزا أو ماستر كارد.

فاتورة التليفون الأرضي 2024. وقطع الخدمة

فاتورة التليفون الإرضي



من المقرر إصدار فاتورة التليفون الأرضي 2024 أول كل شهر من يوم 1 وتكون متاحة لإجراء واستقبال المكالمات لمدة 20 يومًا من تاريخ إصدار الفاتورة، ويتم تحويل الخدمة للاستقبال فقط لمدة 7 أيام، تبدأ من يوم 21 من نفس الشهر وحتى27.

ويتم رفع الخدمة مؤقتا من بداية يوم 28 من الشهر في حال عدم دفع الفاتورة، مما يؤثر على خدمة الإنترنت المنزلي.

غرامة عدم سداد فاتورة التليفون الأرضي 2024

وكانت قد حذرت الشركة المصرية للاتصالات في وقت سابق من العقوبات في حال التأخر عن سداد فاتورة التليفون الأرضي 2024، حيث يتم تطبيق غرامة تأخير تدفع عن كل شهر بواقع 1.5% من قيمة الفاتورة وذلك بحد أدنى 10 جنيهات، إضافة إلى قطع الحرارة عن التليفون الأرضي في حال التأخر عن موعد السداد لمدة 4 أشهر.

فيما يتم وقف الخدمة نهائيًا وسحب الخط الأرضي، وذلك خلال 7 أشهر من تاريخ الموعد المقرر للسداد في حال عدم الدفع.