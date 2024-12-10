محمد صبحي بجامعة بني سويف: لا أعلم سبب عدم إعادة عرض مسلسل فارس بلا جواد (فيديو)

قال الفنان محمد صبحي، إنه لا يعلم سببًا واضحًا لعدم إعادة عرض أعماله الدرامية بالتليفزيون المصري، خاصة الأعمال التي تتناول وتناقش الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، خاصة مسلسل "فارس بلا جواد" التي يتناول برتوكولات حكماء صهيون، وكافة أعماله التي تستهدف وعي الشباب.

جاء ذلك خلال فاعليات ندوة "بناء الإنسان.. الفن والثقافة" التي نظمتها جامعة بني سويف، ردًا على سؤال الدكتور الحسيني دهشان، عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية بالجامعة، عن أسباب عدم عرض مسلسلاته التي تتناول تاريخ الأمة وتستهدف وعي الشباب، خاصة مسلسل "فارس بلا جواد" التي يتناول برتوكولات حكماء صهيون.

وقال الفنان محمد صبحي، إن الدراما المصرية في حاجة للعودة إلى وضعها الطبيعي لتقدم أعمال تعمل على توعية الشباب والنشئ بما يحاك للأمة العربية، وأعمالًا تستهدف تقويم الابناء وتربيتهم على المُثل الصحيحة، على غرار ما تم تناوله خلال اجزاء مسلسله "يوميات ونيس".

جاء ذلك في حضور الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، والمخرج محمد مبارك، والكابتن محمد فاروق مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب، وسط حضور لافت من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وخلال الندوة تحدث الفنان محمد صبحي، عن كيفية بناء الإنسان ثقافيا وفنيا مؤكدا على أهمية الثقافة والفن وكونهما من أبرز الروافد لبناء الشعوب، وأشار أن بناء الوعي يعد من أهم عناصر التنمية، كما تحدث، عن التنمية المستدامة ومفهومها الصحيح وهي تعني أنك تعيش اليوم وتكون واثقا بأنك ستخدم الأجيال القادمة، لافتًا إلى أن دور الفن في تغيير المجتمع بإظهار الإيجابيات وليس السلبيات في الأعمال الفنية.

وقال "صبحي" إن ما نشهده خلال هذه الفترة من إحداث هو مخطط الشر الصهيوني تم إعتماده عام 1983 وبدأ تنفيذه فعليًا بسقوط العراق، ثم ثورات الربيع العربي في 2011 ومؤخرًا سقوط سوريا، وإستهداف مصر، من أجل مشروع المعرف بـ "الشرق الأوسط الجديد"، مناشدًا الشباب بعدم الإنسياق خلف الدعوات والأجندات الخارجية التي تستهدف خروجهم عن السياق القويم، وقد نجحت في تنفيذ نسبة كبيرة من هذا المخطط.

ومن جانبه رحب الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، بالضيوف موجهًا الشكر لقبولهم الدعوة وحرصهم على المشاركة في تقديم الندوة التثقيفية التي تأتى ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" مؤكدًا حرص الجامعة على استضافة الشخصيات العامة البارزة والمؤثرة في المجتمع، لتثقيف الشباب الجامعي وتنمية وعيهم في مختلف مجالات الحياة.

وأشار رئيس جامعة بني سويف، إلى أن الندوة تسلط الضوء على مدى ارتباط الفن ببناء وتكوين الإنسان، حيث يعد بناء الإنسان أهم محاور تنمية المجتمع من خلال نشر الفن الراقي، كما يعتبر الفن عنصرًا رئيسيا في بناء شخصية الفرد واكتساب أنماط سلوكية عبر تفاعله مع مختلف الفنون.

كما شملت فعاليات الندوة حوارًا مفتوحة بين الطلاب والفنان محمد صبحي والتي تضمنت العديد من أسئلة الطلاب المتنوعة، وأختتمت بإهداء الدكتور منصور حسن بإهداء درع جامعة بني سويف للفنان محمد صبحي والمخرج على مبارك، تقديرًا لحرصهما على المشاركة في الندوة التثقفية.