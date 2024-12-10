الجيش الإسرائيلي يهاجم مخزونات أسلحة استراتيجية في سوريا وينشر فيديوهات للقصف

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، أنه هاجم خلال 48 ساعة مخزونات أسلحة استراتيجية في سوريا.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "خلال 48 ساعة هاجم جيش الدفاع أغلبية مخزونات الأسلحة الاستراتيجية في سوريا خشية سقوطها بيد عناصر إرهابية".

وأضاف عن تفاصيل هذه الهجومات:

- في الساحة البحرية: مساء أمس (الاثنين) انطلقت سفن صاروخية تابعة لسلاح البحرية لتنفيذ عملية هاجمت في إطارها القوات مستخدمة عشرات أنواع من الذخيرة بشكل متزامن موقعين تابعين للبحرية السورية في مرفأ المينا البيضا ومرفأ اللاذقية حيث كانت ترسو فيهما 15 قطعة بحرية تابعة للبحرية السورية.

• من بين الأهداف: عشرات الصواريخ بحر بحر يبلغ مداها ما بين 80 و190 كيلومترًا والتي يحمل كل واحد منها عشرات الكيلوغرامات من المتفجرات التي تهدد القطع البحرية المدنية والعسكرية في المنطقة.

- جوا: تحليق القطع الجوية المسيّرة لمئات الساعات فوق الأجواء السورية وتنفيذها مع الطائرات الحربية لما يزيد عن 350 غارة جوية.

• الأهداف: مهاجمة بطاريات صواريخ أرض جو متنوعة الأصناف، ومطارات سلاح الجو السوري والعشرات من أهداف مواقع الإنتاج المختلفة في مناطق دمشق، وحمص وطرطوس، واللاذقية، وتدمر.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن "موجات الغارات هذه دمرت الكثير من الوسائل القتالية بما فيها صواريخ سكود، وصواريخ كروز، وصواريخ أرض بحر، وصواريخ أرض جو، وصواريخ أرض أرض، وطائرات مسيّرة من دون طيار، وطائرات مقاتلة ومروحيات هجومية، ورادارات، ودبابات، وحظائر طائرات، وغيرها".

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن "مركز النيران التابع لقيادة المنطقة الشمالية هاجم أكثر من 130 هدفا على الأراضي السورية التي تشمل مخازن الأسلحة، والمباني العسكرية، ومنصات إطلاق الصواريخ ومواقع إطلاق النار".

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء، بأن تل أبيب تسعى إلى إقامة علاقات سليمة مع النظام الجديد في سوريا، محذرا من سماحه لإيران بالتواجد في الجمهورية العربية.

وقال نتنياهو أمس الاثنين، إن هضبة الجولان ستبقى إلى الأبد جزءا لا يتجزأ من إسرائيل، مؤكدا أن "الجميع يدرك اليوم الأهمية البالغة لسيطرتنا عليها".

وأكد المستشار في مكتب نتنياهو، دميتري غندلمان أن إسرائيل سترد بحزم على أي أعمال عدائية قد تصدر عن الحكومة الجديدة في سوريا.

ويوم الأحد، توغل الجيش الإسرائيلي عدة كيلومترات داخل الجولان السوري وسيطر على موقع جبل الشيخ العسكري السوري بعد أن غادرته قوات النظام، حسب ما نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

وقال مستشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي دميتري جندلمان يوم الاثنين إن القوات الإسرائيلية تقوم بإنشاء منطقة أمان "عزل" إضافية خارج منطقة الفصل على الجانب السوري من جبل الشيخ.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي صورا قال إنها لقوات جيش الدفاع خلال مداهمتها منطقة جبل الشيخ في جزئه السوري يوم الأحد.