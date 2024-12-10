برايتون يتعاقد مع جوميز لاعب منتخب باراجواي ونادي إنتر ميامي

الفجر الرياضي
برايتون
برايتون

توصل نادي برايتون الإنجليزي اليوم الثلاثاء لاتفاق مع إنتر ميامي الأمريكي للتعاقد مع لاعب الوسط الباراجوياني الدولي دييجو جوميز في فترة الانتقالات الشتوية الشهر المقبل.

برايتون يتعاقد مع جوميز لاعب منتخب باراجواي ونادي إنتر ميامي

سينضم جوميز /21 عاما/ إلى برايتون مع انطلاق فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وانضم جوميز إلى إنتر ميامي في يوليو 2023 وشارك معه في 28 مباراة هذا الموسم وسجل ستة أهداف وساهم في تأهل الفريق لمونديال الأندية.

وشارك جوميز مع منتخب باراجواي في أولمبياد باريس 2024 وساهم في بلوغ الفريق دور الثمانية قبل الخسارة أمام مصر بركلات الجزاء الترجيحية.

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وقال فابيان هورزلر مدرب برايتون في بيان "نتطلع للعمل مع دييجو قريبا جدا، لقد ترك انطباعا حقيقيا في النادي وعلى المستوى الدولي".

وأضاف "مثل أي لاعب شاب ينضم إلينا من الخارج، سيحتاج إلى وقت للتأقلم مع الدوري الإنجليزي الممتاز، لكني أشعر بقدرته على المساهمة بقوة، واتطلع للعمل معه".

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