فاتورة الكهرباء

تعرف على خطوات قراءة العداد ودفع فاتورة الكهرباء 2024

أخبار مصر
فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء

يبحث الكثير من المواطنين عن خطوات قراءة العداد الكهربائي وطرق دفع الفواتير من أجل تجنب فصل التيار الكهربائي، ويسعي كل مستهلك لمعرفة كيفية قراءة عداد الكهرباء أيا كان نوعه. 

ويسعى أصحاب عداد الكهرباء الإلكتروني مسبق الدفع إلى قراءة العداد من أجل معرفة وتحديد الأجهزة التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، والتقليل من الاستهلاك، وتجنبك المفاجآت. 

أنواع عدادات الاستهلاك

العداد الميكانيكي أو العادي
  1. العداد الميكانيكي أو العادي: ويتكون من مجموعة من الأرقام تدور بشكل مستمر.
  2. العداد الإلكتروني «الديجيتال/ الرقمي»: مسبوق الدفع: يعرض القراءة على شاشة رقمية، يتم التأكد من ظهور الوحدة الصحيحة (كيلووات ساعة) على الشاشة.

خطوات قراءة عداد الكهرباء العادي

  • قف أمام العداد الكهرباء مباشرة.
  • اقرأ أرقام عداد الكهرباء من اليسار إلى اليمين.
  • تجاهل أي رقم باللون الأحمر أو بعد الفاصلة العشرية.

خطوات قراءة عداد الكهرباء الإلكتروني مسبق الدفع

  • انتظر قليلا حتى يظهر لك الرمز (KWh.
  • اقرأ أرقام عداد الكهرباء الإلكتروني عبر الشاشة الإلكترونية كما هي معروضة، من اليسار إلى اليمين.
  • يمكنك التنقل بين صفحات العداد الإلكتروني مسبق الدفع عبر زر up «أعلى» أو dwne «أسفل» للاستعلام عن الرصيد أو الاستهلاك بالكيلو وات أو معرفة معدل الحمل الداخلي الزائد.

خطوات شحن رصيد العداد الإلكتروني مسبق الدفع

عداد الكهرباء مسبق الدفع 

يمكنك شحن رصيد عداد الكهرباء مسبق الدفع بطرق مختلفة على النحو التالي:

  1. عبر نقاط البيع: وذلك بزيارة أقرب نقطة بيع معتمدة لشحن الرصيد.
  2. عبر التطبيقات الإلكترونية: وذلك باستخدام تطبيق الهاتف المحمول الخاص بشركة الكهرباء لشحن الرصيد.
  3. عبر المواقع الإلكترونية: عبر الدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة الكهرباء وشحن الرصيد عبر الإنترنت.
txt

خطوات استخراج بدل فاقد لكارت شحن عداد الكهرباء.. دليل شامل للمواطنين

txt

خطوات شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع أون لاين

ماهي أجزاء العداد الأساسية؟ 

تتكون معظم العدادات من أجزاء أساسية مشتركة مثل:

  • الشاشة: تعرض القراءة الحالية للاستهلاك.
  • الأزرار: تستخدم للتحكم في العداد أو عرض معلومات إضافية.
  • الوصلات: تربط العداد بالشبكة الرئيسية.

ما هي إنذارات عداد الكهرباء مسبق الدفع؟ 

عداد الكهرباء مسبق الدفع 

وعندما يصل رصيد عداد الكهرباء مسبق الدفع إلى مستوى منخفض، يبدأ العداد بإصدار إنذارات تحذيرية للإبلاغ عن قرب نفاذ الرصيد، وهناك 3 إنذارات بـ العداد مسبق الدفع وهم على النحو الآتي:

  1. لمبة الإنذار رقم 1 وهي خاصة بالرصيد الشحن.
  2. لمبة الانذار رقم 2 وهي خاصة بمشاكل العداد.
  3. لمبة الانذار رقم 3 وهي خاصة بالاستهلاك.

سبب ظهور الإنذارات

  • نفاذ الرصيد: وهذا هو السبب الأكثر شيوعًا لظهور الإنذارات.
  • عندما ينخفض الرصيد إلى مستوى معين، يبدأ العداد بإصدار التحذيرات.
  • عند وجود مشكلة في العداد: في بعض الحالات، وقد تكون المشكلة في العداد نفسه وليس في الرصيد ومن ثم التوجه إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر.
خطوات قراءة العداد الذكي لتذكرة الكهرباء 202 دفع فاتورة الكهرباء دفع فواتير الكهرباء دفع فواتير الكهرباء مصر معرفة تكلفة الكهرباء برقم العداد فاتورة الكهرباء بالاسكندرية فاتورة الكهرباء الاسكندرية فاتورة الكهرباء تكلفة الكهرباء مصر تسديد فاتورة الكهرباء

مواد متعلقة

كيفية تغيير ملكية عداد الكهرباء 2024.. خطوات رسمية أعلنتها الشركة القابضة للكهرباء ( تفاصيل)

خطوات شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع أونلاين بسهولة من خلال التطبيقات الإلكترونية

الأكثر قراءة

شاهد بالبث المباشر ريال مدريد اليوم.. مشاهدة ريال مدريد × أتالانتا بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال أوروبا

يلا شوت ريال مدريد LIVE.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتالانتا بث مباشر جودة عالية اليوم في دوري أبطال أوروبا

الآن.. شاهد مباراة ريال مدريد وأتالانتا بث مباشر مجانا.. مباراة ريال مدريد وأتالانتا | دوري أبطال أوروبا

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ريال مدريد × أتالانتا Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال أوروبا

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ريال مدريد وأتالانتا اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري أبطال أوروبا

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ريال مدريد وأتالانتا اليوم في دوري أبطال أوروبا

إخلاء الشقق إجباريًا.. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم من الملاك

عاجل- تشكيل الحكومة الوزارية الجديدة في سوريا (تفاصيل)