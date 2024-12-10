فيفا يعتمد القائمة الدولية للحكام المصريين

الفجر الرياضي
فيفا
فيفا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا " اعتماد القائمة الدولية الحكام المصريين والتي نشرها الاتحاد المصري عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

فيفا يعتمد القائمة الدولية للحكام المصريين

وضمت حكام الساحة أمين عمر، محمد معروف، محمود ناجي، محمود البنا، محمود بسيوني، حمادة القلاوي وأحمد الغندور، والمحكمتين شاهندا المغربي ونورا سمير.

بينما تواجد في القائمة الدولية للمساعدين كلا من محمود أبو الرجال، أحمد حسام طه، يوسف البساطي، أحمد توفيق طلب، سمير جمال، سامي هلهل ومحمد مجدي سليمان، والمحكمات يارا عاطف، جمالات أحمد، مي حسن وآمال حسن حسين.

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وفي تقنية الفيديو "VAR" محمود عاشور، طارق مجدي، عمرو الشناوي، حسام عزب، وائل فرحان، محمود أبو الرجال وعبد العزيز السيد.

وتواجد في كرة الصالات أحمد حمدي، أحمد جمال، مبروك نبيل وطارق عبد السلام.

وأخيرا في الكرة الشاطئية إبراهيم محجوب، خالد السيد، هاني خيري ومحمد عزازي.
 

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