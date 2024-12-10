أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني الشوط الأول بالتقدم على نظيره شاختار دونتيسك الاوكراني بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي يجمع بينهم الآن بستاد فيلتنيس ارينا ضمن منافسات الجولة 6 من دوري أبطال أوروبا.

بايرن ميونخ يتقدم على شاختار بهدفين في الشوط الأول

وبدأت أحداث مباراة بايرن ميونخ وشاختار دونتيسك برتم سريع وسجل كيفين سانتوس الهدف الأول لشاختار في الدقيقة 5 صنع زوبكوف.

وعادل كونراد لايمر النتيجة لبايرن في الدقيقة 11 بتمريرة رائعة لاوليز وسجل توماس مولر الهدف الثاني للبايرن سريعا في الدقيقة 45 صنعه له موسيالا وانتهى الشوط الأول 2/1.